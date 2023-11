Apteka w Jaworze. Sprawdź, gdzie szukać w listopadzie 2023

Farmaceuta - charakterystyka

Bardzo często to właśnie lubiany farmaceuta sprawia, że chcesz wracać do tej konkretnej apteki znajdującej się w Jaworze. Powinien on być doświadczony i uprzejmy w kontaktach z pacjentami. Jest on znawcą farmakologii. Otrzymasz od niego informację, jeżeli zapytasz, jaki lek może pomóc. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.