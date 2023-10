Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Męcinka? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Chełmiec 31A, 59-424 Chełmiec numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Piotrowice 139, 59-424 Piotrowice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Męcinka 10B, 59-424 Męcinka numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Pomocne 51, 59-424 Pomocne numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Słup 31, 59-424 Słup numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Sichów 9, 59-424 Sichów numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Przybyłowice 19, 59-424 Przybyłowice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Myślinów 38C, 59-424 Myślinów numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Małuszów 17, 59-424 Małuszów numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Chroślice 9B, 59-424 Chroślice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

