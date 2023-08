Gdzie możesz zjeść dobre lody w Jaworze? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szeroką skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowane były w waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Jaworze powstawały przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

W Renesansie odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.