gm. Mściwojowy - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

Lista lokali wyborczych w gm. Mściwojowach

W jaki sposób oddać głos w wyborach parlamentarnych 2023? Każdy, kto chce wziąć udział w głosowaniu, może tego dokonać tylko raz, od godziny 7:00 do godziny 21:00. Na terenie gm. Mściwojowów jest pewna liczba lokali wyborczych, mieszkańcy są przypisani do obwodowych komisji wyborczych zgodnie z adresem zamieszkania. Przeczytaj, co musisz zrobić, aby zagłosować w wyborach parlamentarnych 2023 w gm. Mściwojowach.