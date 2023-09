Lokale wyborcze w gm. Męcinka. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Chełmiec 31A, 59-424 Chełmiec numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Piotrowice 139, 59-424 Piotrowice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Męcinka 10B, 59-424 Męcinka numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Pomocne 51, 59-424 Pomocne numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Słup 31, 59-424 Słup numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Sichów 9, 59-424 Sichów numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Przybyłowice 19, 59-424 Przybyłowice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Myślinów 38C, 59-424 Myślinów numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Małuszów 17, 59-424 Małuszów numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Chroślice 9B, 59-424 Chroślice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Okręgi wyborcze w Polsce – co warto o nich wiedzieć?

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Wybory 2023 - kiedy i w jakich godzinach będzie można głosować?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.