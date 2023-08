Najlepsze lodziarnie w Jaworze. Polecane miejsca w sierpniu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Również w Europie delektowali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Ponieważ zachodziła konieczność pozyskiwania lodu z wysokich gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie szerszą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawane były ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.