Prasówka 10.06.2023 Jawor. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jawora

Problemy w pracy i w związku, ciągłe odkładanie spraw na później, rozkojarzenie, łatwe wpadanie w złość – znasz to? To mogą być objawy ADHD u dorosłych. Niezdiagnozowane i nieleczone w dzieciństwie zaburzenie nie znika, a jego symptomy mogą nie być tak wyraźne jak u dzieci. Jednak mimo to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi generuje nadal wiele trudności, które zakłócają codzienne funkcjonowanie. Sprawdź, jak rozpoznać ADHD u dorosłych i jak je leczyć.