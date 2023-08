Prasówka 24.08.2023 Jawor. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jawora

Sklep odzieżowy Primark otworzył się w środę (23 sierpnia) we Wrocławiu. Do centrum Magnolia Park zawitały tłumy. Kolejki ustawiały się od 6 rano, a zaraz po otwarciu nie dało się przejść żadną alejką. Byliście na otwarciu? Znajdźcie się na zdjęciach!

W Rząśniku w powiecie złotoryjskim podczas remontu zawalił się budynek mieszkalny. Do tragedii doszło dzisiaj, 23 sierpnia ok godz. 11. Pod gruzami znalazło się najprawdopodobniej dwóch robotników, którzy prowadzili remont. Na miejscu działa kilkanaście jednostek straży pożarnej, m.in. specjalistyczna jednostka z Wałbrzycha, która zajmuje się poszukiwaniem osób pod gruzami.

Jak długo trzeba czekać na wizytę do ortopedyw Jaworze? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do lekarza najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do ortopedy zbyt długo. Gdzie w Jaworze dostaniesz się do ortopedy najszybciej?