Prasówka Jawor 6.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jaworze nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06, w Jaworze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rękodzieło, ozdoby, odzież to wszystko na Targach Rzeczy Niepospolitych na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu”?

Prasówka Jawor 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rękodzieło, ozdoby, odzież to wszystko na Targach Rzeczy Niepospolitych na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu Na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu odbędą się Targi Rzeczy Niepospolitych, organizowane po raz kolejny przez Artishop. Na tym wyjątkowym wydarzeniu będzie można nabyć ręcznie robioną biżuterię, dekoracje do domu, autorskie dodatki do odzieży, świeczki zapachowe, ręcznie wykonane zabawki i wiele więcej.

📢 Międzynarodowy Festiwal Kryminału - już w sobotę poznamy zwycięzców nagrody Wielkiego Kalibru Międzynarodowy Festiwal Kryminału rozpoczyna się już w tę środę i potrwa do niedzieli. Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie sobotnia gala wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru. Ale zanim to nastąpi, czekają nas liczne spotkania z autorami popularnych kryminałów oraz wykłady. Najmłodsi miłośnicy gatunku będą mogli wziąć udział w grze detektywistycznej.

📢 Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu już w sobotę! Impreza na Wzgórzu Partyzantów. Uwaga [wstęp wolny] Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów ponownie otwiera swoje bramy po gruntownej renowacji. Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. Zapraszamy do odwiedzenia Bastionu Sakwowego i cieszenia się jego urokami oraz atrakcjami przygotowanymi na dzień otwarcia i później.

Prasówka 6.06 Jawor: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jaworze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Potańcówka w strojach z XIX wieku na dziedzińcu Ossolineum we Wrocławiu! Przyjdź nauczysz się Kadryla! Wyjątkowa Potańcówka Wrocławska odbędzie się na stylowym dziedzińcu Ossolineum. Będzie to niezwykła okazja do tańca w rytmach z lat 1823-1923-2023 oraz podziwiania strojów inspirowanych początkiem XIX wieku. Wydarzenie to organizowane jest z okazji 200-lecia Muzeum Książąt Lubomirskich, którego zbiory znajdują się w Ossolineum.

