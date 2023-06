Prasówka z Jawora 16.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Istnieje w Polsce miejsce, które swoim niewiarygodnym pięknem co roku przyciąga rzesze turystów. Jedni są spragnieni leniwego wypoczynku na plaży, inni – ekscytującej przygody, bowiem mazurskie jeziora to prawdziwy raj dla żeglarzy. Które są najlepsze na rejs? Oto akweny idealne na letni wypoczynek na wodzie.

Niechlubne liczby trwożą - a czasem nawet zmuszają do dłuższej refleksji – ale nie oddają pełni bólu i niemocy, z jakimi każdego dnia mierzą się setki tysięcy rodaków. Niewielu z nas nadwyręża wzrok, by dostrzec „brudne”, „ wadliwe” i „niewygodne” portrety bliźnich, bowiem wolimy krajobrazy miłe dla oka. Na szczęście, gdzieś w pobliżu znajdują się ludzie tacy jak – ONA, którym nie straszne konfrontacje z ludzkimi ułomnościami i kłodami rzucanymi pod nogi przez bezkompromisowy system biurokratyczny. W dniu 6 czerwca 2023 roku nakładem Wydawnictwa Ridero ukazał się reportaż pt. „Wspomnienia socjalnej – inspirowane prawdziwymi wydarzeniami”, w którym tajemnicza Arleta zdradza sekrety pomocy społecznej w Polsce i ujawnia tajniki zawodu pracownika socjalnego.

Miasto z Piasku w Kolejkowie to stworzona z ponad 10 ton piasku wystawa czasowa, która od środy (14 czerwca) czeka w Sky Tower we Wrocławiu. Budowle i zamki z piasku, ogromny piaskowy smok oraz kolejkowiczanie budujący świat z przedmiotów pozostawionych na plaży to zdecydowanie coś, co warto zobaczyć!