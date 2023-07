Przedszkola w Jaworze w roku szkolnym 2023/2024. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie ważna dla rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, maluch chodząc do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy lub w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Dzieci uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, rysować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.