Przegląd prasy 6.03.2024 Jawor. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jawora

Ostre światło, tysiące towarów na półkach, hałas, tłum i kolejki przy kasach. Po zakupach w supermarkecie jesteśmy zwykle bardziej zmęczeni niż w przypadku innych sklepów, jednak niektórzy jeszcze w ich trakcie doznają napadów złego samopoczucia. To objawy tzw. supermarket syndrome. Zobacz, czy na nie cierpisz, a może to problem kogoś w rodzinie?

Kupa może mieć różną konsystencję. Może się zmieniać ze względu na dietę, przyjmowane leku czy stan zdrowia. Czasami może się unosić na tafli wody, a czasami zostawia ślad na muszli. No właśnie – dlaczego kał przykleja się do toalety? Sprawdź, jakie mogą być przyczyny lepiej kupy. Co zrobić, żeby kupa nie przyklejała się do muszli?