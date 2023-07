Przegląd prasy Jawor 24.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jaworze

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu wydało kolejne ostrzeżenie przed upałem. Zapoznaj się z zaleceniami jakich powinno się stosować podczas takiej pogody.

Kolejne lato w pełni a władze Wrocławia od lat nadal nie mają pomysłu, co zrobić z ruinami byłego basenu przy ul. Harcerskiej na Oporowie. Głębokie na cztery metry niecki są wypełnione wodą, w której zalega mnóstwo śmieci i butelek po alkoholu. Wśród nich pływają ryby, żaby i kaczki. Przy basenie gromadzi się też młodzież, urządzając niebezpieczne zabawy nad głęboką wodą i na dziurawych pomostach. Teren został przez miasto nieskutecznie zabezpieczony i od lat brakuje wciąż pomysłu, co zrobić z obiektem. Przez niekompletne ogrodzenie, każdy może tam wejść. Czy musi dojść do nieszczęścia, żeby władze miasta podjęły w końcu decyzję, co zrobić z niebezpiecznymi i popadającymi z roku na rok w coraz większą ruinę basenami? Zobaczcie film i zdjęcia.