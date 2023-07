Rowerem do 34 km od Jawora. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 lipca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Jawora? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 34 km od Jawora. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Jawora proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Jawora We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Jawora, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: U stóp Karkonoszy DOT19 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 445 m

Suma podjazdów: 1 249 m

Suma zjazdów: 1 248 m Dolnoslaska_OT poleca trasę mieszkańcom Jawora Pętla ma niecałe 42 km, ale do tego należy dodać blisko 1200 m przewyższeń i w planowaniu uwzględnić strome podjazdy. Nie klasyfikujemy jej jako klasycznego mtb, ale... prawdę powiedziawszy, jest gdzieś w pobliżu. Trasa jest bardzo efektowna i absolutnie warta polecenia. Jej mocną stroną są piękne górskie i podgórskie widoki oraz atrakcje turystyczne. Większa część przebiega drogami gruntowymi i szutrowymi dobrej jakości. Naturalnym punktem startu są Janowice Wielkie, do których dojechać można koleją. Rudawy Janowickie Niewielkie, ale bardzo piękne pasmo górskie. Jeśli chodzi o wyznaczone trasy rowerowe, to znajdziemy tu dwie (opisywana i DOT21), kolejne dwie (DOT20 i DOT22) trochę go zahaczają. Warto od tego zacząć poznawanie tego niezwykłego regionu. Jego znakiem rozpoznawczym są liczne skałki o przedziwnych kształtach, gdzie wspinacze próbują swoich sił. Z niektórych miejsc roztaczają się efektowne panoramy na Karkonosze, Sokoliki czy Wzgórza Karpnickie. Większość terenu porośnięta jest lasami.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trójgarb na rowerze Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 430 m

Suma podjazdów: 788 m

Suma zjazdów: 783 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Jawora Na Trójgarbie ostatnio chyba byli wszyscy , powstała tam wieża wieża widokowa , która ściąga tłumy żądnych widoków turystów . Kiedy byłem tam ostatnio było dość ponuro i o wieży nikt nie myślał .

Wyruszam rowerem ze Starych Bogaczowic . Wybór pada na tą miejscowość bo znajduje tu duży bezpłatny parking . Ruszam w stronę Trójgarbu . Po drodze mijam zabytkowy wiatrak , który nie bardzo pasuje mi do tego krajobrazu . Od tego momentu towarzyszy mi jednak widok nowej wieży i wspaniałe widoki na góry . Nawigacja rowerowa prowadzi mnie częściowo szlakami pieszymi , ale też czasem zupełnie bez szlaku . Efekt jest taki ,że na trasie brak jest turystów a widoki są przecudne , i ten dreszczyk emocji ....czy ta droga zaraz się nie skończy . Ostatni odcinek pod szczytem pcham rowerem bo o jakiejkolwiek jeździe nie ma co marzyć . Wieża widokowa robi faktycznie wrażenie , widoki przepiękne a i turystów nie było zbyt wielu . Zostaje już tylko powrót do parkingu . Przed wyjazdem wstępuje jeszcze do restauracji , która znajduje się obok parkingu . Na pierwszy rzut oka zwykła jadłodajnia . Jedzenie jakie tu jednak serwują zasługuje na uwagę , zjadłem przepysznego placka ...inne potrawy wyglądają równie rewelacyjnie .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wałbrzych w stylu Strefa MTB Sudety Stopień trudności: 3.0

Dystans: 119,97 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 3 608 m

Suma zjazdów: 3 597 m Trasę dla rowerzystów z Jawora poleca Pschemoo Bardzo wymagająca technicznie i kondycyjnie trasa, wokół Wałbrzycha. Strat i Meta w Szczawnie Zdroju. Po drodze zaliczamy około 10-11 charakterystycznych dla tego rejonu szczytów. O ile podjazdy (choć miejscami bardzo strome nawet 27%), to zjazdy szlakami pieszymi muszę zaliczyć do najcięższych. Rekompensatą za trudy - są niesamowite widoki. Trasa przebiega również lokalnymi ścieżkami, singlami czy szutrowymi trawersami. Po przejechaniu tej trasy, zmęczenie miesza się z radością z jej pokonania.

Zachęcam do spróbowania swoich sił.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Jaworze

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Bolkowa DOT136 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 441 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Jawora

Piękna pętla poprowadzona w pofałdowanym terenie, wschodniego grzbietu Gór Kaczawskich. W większości po równych i pustych drogach asfaltowych. Prawie w całości po otwartym terenie. Nie oznaczona w terenie. Opis zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 420 m przewyższenia przy 19 km każe nam zaliczyć ją do lekkiego mtb (jakkolwiek drogi są łatwe). Bolków - Pastewnik (0-6,4 km) Czyli podjazd. Zaczynamy na rynku w Bolkowie, za miastem wjeżdżamy spokojnym asfaltem między pola. Towarzyszą nam widoki na zarośnięte lasem Góry Wałbrzyskie (na wschód). Przed sobą mamy grzbiety Gór Kaczawskich miedzy które jedziemy. Czeka nas dłuższy podjazd (regularne 8%), mocno zniszczonym asfaltem w lesie. Pod koniec jest nawet 12%.

Pastewnik- Płonina (6,4-10,5 km) Wyłaniamy się z lasu, to najwyższy punkt pętli. Odtąd czeka nas głównie zjazd. Widoki, na lewą stronę, na Rudawy Janowickie i Karkonosze są rewelacyjne. W Płoninie mijamy odbudowywany Zamek Niesytno, który po remoncie stanie się dużą atrakcją trasy.

Płonina - Bolków (10,5-19,3 km) Teraz zjazd wygodnym asfaltem przez Góry Kaczawskie. W Raciborowicach skręcamy na drogę polną, gdzie znów towarzyszą nam piękne "okoliczności". Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Kowary , Bukowiec , Janowice Wlk , Miedzianka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,34 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 428 m

Suma podjazdów: 2 017 m

Suma zjazdów: 2 290 m Trasę dla rowerzystów z Jawora poleca Januszek_44 Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania . Auto zostawiam na parkingu pod sztolnią uranową w Pogdórzu . Na koniec dnia zwiedzę tą kopalnię . Teraz ruszam jednak rowerem . Zjazd w stronę Kowar jest stromy . Betonowe przepusty odwadniające dość ostre . PO 700 metrach łapię kapcia . Wiem ,że to tzw "snake" - ugryzienie węża , nawet nie próbuje załatać . Zakładam nową dętkę i w drogę . Pierwszy krzyż pokutny znajduje się na ulicy Jeleniogórskiej po prawej stronie drogi tuż przed wjazdem na drogę główną . Potem Bukowiec , jeden z krzyży przy ulicy Wiejskiej , przy płocie , drugi tzw choleryczny przy kościele . Przy okazji piękny widok na Śnieżkę . Jest już bardzo gorąco , ale wiatr sprawia ,że jedzie się dobrze . Drogi prawie puste , asfaltowe . Janowice Wlk też jakieś takie senne . Krzyż pokutny w szczycie kościoła . Trudno znaleźć dogodne miejsce do zrobienia zdjęcia . Teraz Miedzianka . Tuż przez browarem , po lewej stronie stroi kamienny krzyż z napisem MEMENTO . Teraz jazda w stronę Wieszcziszowic . Po drodze można zaliczyć kolorowe jeziorka . Ruszam w stronę Rędzin . Mocny podjazd i w zwieńczeniu krzyż milenijny . Byłem już tu chyba ze 4 lata temu . Widok z przełęczy Rędzińskiej wspaniały . Po drodze jeszcze widok na jezioro Bukówka i ostatni w dniu dzisiejszym krzyż pokutny na prz Kowarskiej . Do sztolni z przewodnikiem wchodzę o 14.30. Półtorej godziny mija szybko . Z przyjemnością wchodzą d rozgrzanego słońcem auta

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Jaworze. Lista warsztatów

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

