Rowerem do 34 km od Jawora. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 maja?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Jawora? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 34 km od Jawora. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Jawora proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Jawora

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Jawora, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w Jaworze ma być 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 37%. W niedzielę 19 maja w Jaworze ma być 24°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 24%. 🚲 Trasa rowerowa: Park Krajobrazowy Chełmy - Kraina WYgasłych Wulkanów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 141,04 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 2 816 m

Suma zjazdów: 2 788 m Trasę dla rowerzystów z Jawora poleca Pschemoo Trasa opracowana samodzielnie i przetestowana też samodzielnie na Gravelu. Mam wrażenie, że z okolicy zostało wyciśnięte wszystko 90% teren i 10% asfaltowe łączniki, single Kaczawskie wer. GRVL to było fascynujące. Reszta trasy jak widać na foto - All Inclusive ???? łącznie ze spacerem (na szczęście tylko 2 x 200m).

Kilka fajnych miejscówek, charakterystycznych dla rejonu, ułożone zgodnie z trasą przejazdu Kamieniołom Wilcza Góra koło miejscowości Wilków (byłem przy okazji innej wycieczki i polecam - robi wrażenie) Skansen Górniczo - Hutniczy Leszczyna Ruiny Radiostacji z II wojny światowej Single Track - Gozdno 1 i 2 oraz Pod Grzybkami i Dwa Wąwozy Wieża widokowa na singlu Gozdno - drewniana Wieża widokowa Radogost - zabytkowa murowana Małe Organy Myśliborskie - kompleks skalny Wąwóz Myśliborski (mi już nie starczyło czasu, ale warto się tam wybrać).

Trasa do wzięcia na wprost, ale UWAGA: bezpiecznie na MTB, a Gravel z oponą min. 42-45C i szersza z terenowym bieżnikiem. Rezygnując z przejazdu przez Single - trasa będzie krótsza o jakieś 27-29 km.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wokół Bolkowa DOT136 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 441 m Rowerzystom z Jawora trasę poleca Dolnoslaska_OT Piękna pętla poprowadzona w pofałdowanym terenie, wschodniego grzbietu Gór Kaczawskich. W większości po równych i pustych drogach asfaltowych. Prawie w całości po otwartym terenie. Nie oznaczona w terenie. Opis zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 420 m przewyższenia przy 19 km każe nam zaliczyć ją do lekkiego mtb (jakkolwiek drogi są łatwe).

Bolków - Pastewnik (0-6,4 km) Czyli podjazd. Zaczynamy na rynku w Bolkowie, za miastem wjeżdżamy spokojnym asfaltem między pola. Towarzyszą nam widoki na zarośnięte lasem Góry Wałbrzyskie (na wschód). Przed sobą mamy grzbiety Gór Kaczawskich miedzy które jedziemy. Czeka nas dłuższy podjazd (regularne 8%), mocno zniszczonym asfaltem w lesie. Pod koniec jest nawet 12%. Pastewnik- Płonina (6,4-10,5 km) Wyłaniamy się z lasu, to najwyższy punkt pętli. Odtąd czeka nas głównie zjazd. Widoki, na lewą stronę, na Rudawy Janowickie i Karkonosze są rewelacyjne. W Płoninie mijamy odbudowywany Zamek Niesytno, który po remoncie stanie się dużą atrakcją trasy. Płonina - Bolków (10,5-19,3 km) Teraz zjazd wygodnym asfaltem przez Góry Kaczawskie. W Raciborowicach skręcamy na drogę polną, gdzie znów towarzyszą nam piękne "okoliczności".

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trójgarb na rowerze Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 430 m

Suma podjazdów: 788 m

Suma zjazdów: 783 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Jawora

Na Trójgarbie ostatnio chyba byli wszyscy , powstała tam wieża wieża widokowa , która ściąga tłumy żądnych widoków turystów . Kiedy byłem tam ostatnio było dość ponuro i o wieży nikt nie myślał .

Wyruszam rowerem ze Starych Bogaczowic . Wybór pada na tą miejscowość bo znajduje tu duży bezpłatny parking . Ruszam w stronę Trójgarbu . Po drodze mijam zabytkowy wiatrak , który nie bardzo pasuje mi do tego krajobrazu . Od tego momentu towarzyszy mi jednak widok nowej wieży i wspaniałe widoki na góry . Nawigacja rowerowa prowadzi mnie częściowo szlakami pieszymi , ale też czasem zupełnie bez szlaku . Efekt jest taki ,że na trasie brak jest turystów a widoki są przecudne , i ten dreszczyk emocji ....czy ta droga zaraz się nie skończy . Ostatni odcinek pod szczytem pcham rowerem bo o jakiejkolwiek jeździe nie ma co marzyć . Wieża widokowa robi faktycznie wrażenie , widoki przepiękne a i turystów nie było zbyt wielu . Zostaje już tylko powrót do parkingu . Przed wyjazdem wstępuje jeszcze do restauracji , która znajduje się obok parkingu . Na pierwszy rzut oka zwykła jadłodajnia . Jedzenie jakie tu jednak serwują zasługuje na uwagę , zjadłem przepysznego placka ...inne potrawy wyglądają równie rewelacyjnie .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Jaworze

🚲 Trasa rowerowa: Rudawy Kaczawy Chełmy - szosowy przewodnik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 129,44 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 402 m

Suma podjazdów: 1 937 m

Suma zjazdów: 1 914 m Trasę dla rowerzystów z Jawora poleca Pschemoo

Szosowa trasa przez 3 rejony w okolicy Jeleniej Góry.

W skrócie Rudawy, Kaczawy i Chełmy w tym ostatnim rejonie asfaly są najsłabszej jakości, ale za to widoki rekompensują wszystko. Trasa wymagająca patrząc na ilośc przewyższeń 1900 UP sprawia, że ostatnie podjazdy w okolicy Łysej Góry już bolą. Po drodze cała masa ciekawych miejsc - ja ze względu na tempearturę od -5 do +10 część odpuszczam, bedzie jeszcze pretekst na kolejną wycieczkę. Kilka pałaców, parki zdrojowe, browar Miedzianka - jest co zobaczyć na trasie. Cała wycieczka nie jest nudna, trasa zmienia się za kazdym kolejnym zakrętem. W mojej ocenie warto ją zaliczyć w ramach przewodnika po rejonie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Bolka DOT144 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,13 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 267 m

Suma podjazdów: 1 213 m

Suma zjazdów: 1 257 m Trasę rowerową mieszkańcom Jawora poleca Dolnoslaska_OT Krótka charakterystyka Szlak MTB, dość litościwy, bo z 70 km ma "tylko" 1100 m sumy przewyższeń. Jednak odległość robi swoje i dedykuje go doświadczonym rowerzystom. Został sprytnie rozpięty na trzech stacjach kolejowych dzięki czemu można podzielić jazdę. Lepiej jest zacząć w Świdnicy.

Świdnica - Świebodzice Zaczynamy dłuższym podjazdem komfortowym asfaltem (230 m, 13 km). Stopniowo wjeżdżamy w Góry Sowie (świetna panorama). Mijamy kultową Bystrzycę Górną, Lubachów i Modliszów. Tutaj zaczyna się wreszcie jazda MTB. Prawie do Świebodzic poruszamy się stromymi gruntówkami, 14% czasem pęka na podjazdach i zjazdach (te ostatnie dominują). Na odcinku Modliszów - Pogorzała całkiem sporo rzewnych widoczków. Za tym górski las i... obowiązkowa przerwa przy Jeziorku Daisy. Kończymy dynamicznym zjazdem do Świebodzic.

Świebodzice - Jawor Pierwsze 24 km (do Bolkowa) są dość spokojne, jedziemy po asfaltach, spady zasadniczo do 5% (8% maks). Po drodze warto zrobić przerwę nad pięknym jeziorem w Dobromierzu. Od Bolkowa trochę zmienia się charakter terenu, zaczyna się Pogórze Kaczawskie. Czeka nas podjazd (150 m na około 3 km), początkowo asfaltowy. Od Gorzanowic wjeżdżamy w teren, ten kawałek (do Lipy) powinien usatysfakcjonować miłośników MTB.

Dalej znów jest asfaltowy komfort, a po drodze dwa bardzo ciekawe rezerwaty wąwozy Lipy i Siedmicy. Tematy trudne na rower. Między nimi jest Storczykowe Wzgórze, z bardzo interesującymi roślinami w tym oczywiście tytułowymi. Można je, już samemu, dość łatwo objechać. Za Siedmicą zjeżdżamy z rozleniwiającego asfaltu i od Jakuszowej pędzimy terenowo w stronę Jawora. Po drodze warto skręcić (czyli obowiązkowo!) na górę Rataj gdzie zobaczymy Organy Myśliborskie. Do miasta wjeżdżamy drogą rowerową. Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwis rowerowy w Jaworze - zobacz listę

