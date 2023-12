Trasy na rower do 34 km od Jawora. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Jawora? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Jawora. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Jawora warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Jawora

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Jawora, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w Jaworze ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Wokół Bolkowa DOT136 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 441 m Trasę rowerową mieszkańcom Jawora poleca Dolnoslaska_OT Piękna pętla poprowadzona w pofałdowanym terenie, wschodniego grzbietu Gór Kaczawskich. W większości po równych i pustych drogach asfaltowych. Prawie w całości po otwartym terenie. Nie oznaczona w terenie. Opis zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 420 m przewyższenia przy 19 km każe nam zaliczyć ją do lekkiego mtb (jakkolwiek drogi są łatwe).

Bolków - Pastewnik (0-6,4 km)

Czyli podjazd. Zaczynamy na rynku w Bolkowie, za miastem wjeżdżamy spokojnym asfaltem między pola. Towarzyszą nam widoki na zarośnięte lasem Góry Wałbrzyskie (na wschód). Przed sobą mamy grzbiety Gór Kaczawskich miedzy które jedziemy. Czeka nas dłuższy podjazd (regularne 8%), mocno zniszczonym asfaltem w lesie. Pod koniec jest nawet 12%. Pastewnik- Płonina (6,4-10,5 km) Wyłaniamy się z lasu, to najwyższy punkt pętli. Odtąd czeka nas głównie zjazd. Widoki, na lewą stronę, na Rudawy Janowickie i Karkonosze są rewelacyjne. W Płoninie mijamy odbudowywany Zamek Niesytno, który po remoncie stanie się dużą atrakcją trasy. Płonina - Bolków (10,5-19,3 km) Teraz zjazd wygodnym asfaltem przez Góry Kaczawskie. W Raciborowicach skręcamy na drogę polną, gdzie znów towarzyszą nam piękne "okoliczności". Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - Duża pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 163 m

Suma podjazdów: 214 m

Suma zjazdów: 227 m Razmich poleca trasę rowerzystom z Jawora

Trasa Łysogórek MTB dla grup starszych. Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

Aktualności na stronie oficjalnej: Relacje także na moim blogu Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Legnicy DOT176 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 84,82 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 563 m

Suma zjazdów: 563 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Jawora Obszerna pętla 85 km okrążająca Legnicę. Bardzo interesująca, polecam. Oznaczona jako szlak pieszy ale ponieważ w całości przebiega po drogach gruntowych i asfaltowych to, prawdę powiedziawszy, zdecydowanie bardziej nadaje się na rower. Ładnie (choć nie perfekcyjnie) oznaczona. Zróżnicowana w charakterze. Z wielu miejscowości Dolnego Śląska łatwo do niej dojechać (z Wrocławia tylko 50 min pociągiem). Przebiega przez 4 stacje kolejowe i można ją wygodnie dzielić na krótsze fragmenty. Taki też będzie opis.

Jaśkowice Leg. - Raszówka (27 km)

Bardzo zróżnicowany pod względem charakteru odcinek, z dużą ilością jezior i stawów (11 szt.) Przy Jaśkowicach wygodne i spokojne asfalty, dalej ścieżka rowerowa wokół Jeziora Kunickiego oraz podmiejskie dzielnice sukcesu. Liczne rodzinne i towarzyskie grupy rowerowe. Miłkowice - Koiszków (26 km). Mocno zmienny kawałek głównie w odkrytym terenie. Zaczyna się od wiekowego wiaduktu kolejowego i zjazdu przez pola. Bardzo ciekawy jest fragment skrajem zdziczałego Lasku Złotoryjskiego, można tu dodatkowo troszkę głębiej wjechać w las, tam jest już prawdziwe, ostre mtb. Od tego momentu wjeżdżamy w zróżnicowany wysokościowo teren, otwierają się piękne panoramy na góry. Koiszków - Jaśkowice Leg. (17 km) Wspaniały kawałek przez pola. Sporo tu lekkich pagórków i jazdy w terenie po drogach gruntowych. Najpiękniejszy (i trochę wyboisty) jest odcinek wokół rezerwatu Jeziora Koskowickiego. Piękna uwertura dla całego szlaku.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Jawora

🚲 Trasa rowerowa: Rudawy Kaczawy Chełmy - szosowy przewodnik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 129,44 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 402 m

Suma podjazdów: 1 937 m

Suma zjazdów: 1 914 m Pschemoo poleca trasę mieszkańcom Jawora Szosowa trasa przez 3 rejony w okolicy Jeleniej Góry.

W skrócie Rudawy, Kaczawy i Chełmy w tym ostatnim rejonie asfaly są najsłabszej jakości, ale za to widoki rekompensują wszystko. Trasa wymagająca patrząc na ilośc przewyższeń 1900 UP sprawia, że ostatnie podjazdy w okolicy Łysej Góry już bolą. Po drodze cała masa ciekawych miejsc - ja ze względu na tempearturę od -5 do +10 część odpuszczam, bedzie jeszcze pretekst na kolejną wycieczkę. Kilka pałaców, parki zdrojowe, browar Miedzianka - jest co zobaczyć na trasie.

Cała wycieczka nie jest nudna, trasa zmienia się za kazdym kolejnym zakrętem. W mojej ocenie warto ją zaliczyć w ramach przewodnika po rejonie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Żarów - Ujów - Kąty Wrocławskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 2 320 m

Suma zjazdów: 2 393 m Wielogorski poleca trasę mieszkańcom Jawora Lokalnymi drogami z Żarowa przez wioski do Kątów Wrocławskich.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i przegląd roweru. Sprawdź, gdzie możesz je wykonać w Jaworze

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o stan techniczny roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Aneta Kolesińska - zapowiedź sylwestra