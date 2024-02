Trasy rowerowe do 34 km od Jawora. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Jawora? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 34 km od Jawora. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Jawora proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Jawora

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Jawora, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w Jaworze ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 18 lutego w Jaworze ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 26%. 🚲 Trasa rowerowa: Tour de Środa Śląska DOT42 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 163 m

Suma zjazdów: 163 m Rowerzystom z Jawora trasę poleca Dolnoslaska_OT Krótka charakterystyka Niezbyt długa (20 km) pętla w płaskim terenie. Doskonała na spokojny, rodzinny wyjazd, bez narażania się na uciążliwe towarzystwo ruchu samochodowego (obydwa wyjazdy z miasta poprowadzone są bezpiecznie). Trasa biegnie otwartym terenem, w zdecydowanej większości, łatwymi drogami gruntowymi. Towarzyszą nam rozległe widoki. W części południowej jedziemy przez kompleks leśny i natrafimy tam niewielkie podjazdy urozmaicające jazdę. Pętla jest dość dobrze oznaczona.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: ATRAKCJE WAŁBRZYSKICH OKOLIC Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,77 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 347 m

Suma podjazdów: 2 643 m

Suma zjazdów: 2 560 m Trasę dla rowerzystów z Jawora poleca Tofik32 Trasa przeważnie asfaltowa, lecz w miejscowościach gdzie ruch nie jest duży, piękne pejzarze, dużo przyrody, agroturystyka. Jest troszke podjazdów ale da się je pokonać - wysiłek włożony w podjazdy zrekompensują widoki. Podczas trasy można też liznąć troszke historii tej pradawnej ZAMEK GRODNO mieszczący się na wzgórzu u jego podnórza rozciągfa się Jezioro Bystrzyckie, w miejscowości Jugowice - WŁODARZ największy kompleks podziemi RIESE - miejsce przymusowych robót w okresie 1943 - 1945, oraz w miejscowości Walim - Sztolnie Walimskie także piękny obiekt podziemi - w obu tych miejscach można zobaczyć pięknie zachowane działa przeciwlotnicze, opancerzone pojazdy itp przedmioty związane z okresem II wojny światowej. Trasa fajna i godna polecenia :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wałbrzych w stylu Strefa MTB Sudety Stopień trudności: 3.0

Dystans: 119,97 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 3 608 m

Suma zjazdów: 3 597 m Trasę dla rowerzystów z Jawora poleca Pschemoo Bardzo wymagająca technicznie i kondycyjnie trasa, wokół Wałbrzycha. Strat i Meta w Szczawnie Zdroju. Po drodze zaliczamy około 10-11 charakterystycznych dla tego rejonu szczytów. O ile podjazdy (choć miejscami bardzo strome nawet 27%), to zjazdy szlakami pieszymi muszę zaliczyć do najcięższych. Rekompensatą za trudy - są niesamowite widoki. Trasa przebiega również lokalnymi ścieżkami, singlami czy szutrowymi trawersami. Po przejechaniu tej trasy, zmęczenie miesza się z radością z jej pokonania.

Zachęcam do spróbowania swoich sił.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Jawora

🚲 Trasa rowerowa: Park Krajobrazowy Chełmy - Kraina WYgasłych Wulkanów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 141,04 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 2 816 m

Suma zjazdów: 2 788 m Pschemoo poleca trasę rowerzystom z Jawora

Trasa opracowana samodzielnie i przetestowana też samodzielnie na Gravelu. Mam wrażenie, że z okolicy zostało wyciśnięte wszystko 90% teren i 10% asfaltowe łączniki, single Kaczawskie wer. GRVL to było fascynujące. Reszta trasy jak widać na foto - All Inclusive ???? łącznie ze spacerem (na szczęście tylko 2 x 200m).

Kilka fajnych miejscówek, charakterystycznych dla rejonu, ułożone zgodnie z trasą przejazdu Kamieniołom Wilcza Góra koło miejscowości Wilków (byłem przy okazji innej wycieczki i polecam - robi wrażenie) Skansen Górniczo - Hutniczy Leszczyna Ruiny Radiostacji z II wojny światowej Single Track - Gozdno 1 i 2 oraz Pod Grzybkami i Dwa Wąwozy Wieża widokowa na singlu Gozdno - drewniana Wieża widokowa Radogost - zabytkowa murowana Małe Organy Myśliborskie - kompleks skalny Wąwóz Myśliborski (mi już nie starczyło czasu, ale warto się tam wybrać).

Trasa do wzięcia na wprost, ale UWAGA: bezpiecznie na MTB, a Gravel z oponą min. 42-45C i szersza z terenowym bieżnikiem. Rezygnując z przejazdu przez Single - trasa będzie krótsza o jakieś 27-29 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - Kubusiowa pętla Stopień trudności: 1.0

Dystans: 0,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 26 m

Suma zjazdów: 7 m Trasę dla rowerzystów z Jawora poleca Razmich Trasa Łysogórek MTB dla przedszkolaków. Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

Aktualności na stronie oficjalnej: Relacje także na moim blogu Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i przegląd roweru. Sprawdź, gdzie możesz je wykonać w Jaworze

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.