Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Jaworze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Jawor, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pacjenci muszą przygotować się na ograniczenia dotyczące wystawiania e-recept, bo oprócz tych związanych z ich liczbą wprowadzane są kolejne limity. Zgodnie z zapowiedziami dotyczą one środków stosowanych w leczeniu psychiatrycznym. Resort zdrowia zrezygnował jednak ze zmian w wystawianiu recept refundowanych dla przewlekle chorych. Zobacz szczegóły.

Miód manuka należy do najcenniejszych miodów pszczelich. Ten wyjątkowy gatunek powstaje z nektaru nowozelandzkich krzewów i jest niezwykle bogaty w związki aktywne. To dzięki nim stanowi jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków, który skutecznie wspiera leczenie infekcji. Wyjaśniamy, co wyróżnia miód manuka, jak go rozpoznać i czym są jego oznaczenia MGO i UMF. Sprawdź też, ile kosztuje, na co pomaga oraz jak go stosować.