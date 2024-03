Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Jaworze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Sprawdź, jacy są kandydaci w wyborach samorządowych 2024. Kandydaci do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydaci na wójta zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

Sprawdź, jacy są kandydaci w wyborach samorządowych 2024. Kandydaci do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydaci na wójta zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto jest na listach wyborczych w Twoim okręgu? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Znane są nam listy osób kandydujących do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i kandydatów na burmistrza. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy głosować na swoich faworytów. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Tu znajdziesz pełną listę kandydatów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jaworze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Spowiedź, zwana inaczej sakramentem pokuty i pojednania, w chrześcijaństwie jest obrzędem niezwykle ważnym. Ma pomóc w nawróceniu, zbliżeniu się do Boga i kościoła oraz stawaniu się lepszym człowiekiem. Przed świętami wielkanocnymi przystąpienie do spowiedzi nie jest obowiązkowe, lecz wskazane. Zazwyczaj wiemy, co należy wyznać w konfesjonale, ale o czym nie mówić? Sprawdź!

21 marca 2024 na Dolnym Śląsku odbędą się protesty rolnicze. Mogą one spowodować utrudnienia w ruchu drogowym. Sprawdź, gdzie i kiedy możesz się spodziewać blokad dróg i mostów.

Przed nami wybory samorządowe 2024. Prezentujemy pełną listę kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3. Te osoby powalczą o mandaty w Twoim regionie. Koniecznie zapoznaj się z poniższą listą i zdecyduj na kogo oddasz swój głos.