Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Jawor, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jawora

Serię wypadków na autostradzie A4 pod Legnicą zarejestrowano w ciągu jednego dnia. Zderzenia ciężarówek, a następnie samochodu dostawczego z ciężarówką, doprowadziły do utrudnień w ruchu oraz do powstania korków o długości kilku kilometrów. W wyniku zdarzeń jedna osoba została poszkodowana. Są objazdy.

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami. W internecie pojawiły się fałszywe komunikaty o bonach lekowych i kartach podarunkowych do aptek. Ich celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy pacjentów. Nie daj się oszukać!

Planujesz urlop w Stanach Zjednoczonych? Zanim ruszysz w podróż, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne dokumenty i przestrzegasz wymogów wjazdowych. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, który pomoże ci przygotować się do podróży do USA.

