Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Jaworze. Czy jesteś na bieżąco?

Kiedy jest rekrutacja do przedszkoli 2024/2025? Jeszcze się nie rozpoczęła, więc rodzice mają czas, by zastanowić się, do jakiej placówki chcą zapisać dziecko i czy spełniają właściwe kryteria, by móc liczyć na miejsce w danej placówce. Terminy rekrutacji do przedszkoli, tak jak zwykle, różnią się od siebie w zależności od regionu. W tym tekście przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zapisów do przedszkoli: etapy rekrutacji, kryteria przyjmowania dzieci i dokumenty, które trzeba złożyć w zależności od miejsca zamieszkania.

W Polsce powstał właśnie prawdziwy unikat i to w skali światowej. Gdańska Mennica wybiła bowiem monetę kolekcjonerską inspirowaną kultowym Batmanem. Zobacz, jak Mroczny Rycerz prezentuje się w tej formie, której powstało tylko 300 sztuk na cały świat. Podpowiadamy, że moneta robi wrażenie.