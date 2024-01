Styczeń 2024 w Jaworze: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

23 grudnia po godz. 13 w Sosnówce pod Jelenią Górą miało miejsce tragiczne zdarzenie. Doszło tam do wybuchu na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracowali m.in. wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Na miejscu zdarzenia byli też policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu. Ich ustalenia przyczyniły się do aresztowania lokatora kamienicy.

We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego.

Do tej pory części preparatów wygenerowanych z krwi trzeba było zawieźć do Wrocławia i zaczekać na diagnozę. Dzięki sprzętom, które trafiły na oddział w hematologiczny w Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, będzie można robić to na miejscu, co skróci bezcenny czas oczekiwania na wynik nawet o kilka tygodni. Szpital kupił sprzęt dzięki wsparciu Fundacji DKMS, której główną działalnością jest pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku i poszukiwanie dawców.