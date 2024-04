Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Jawor, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jawora

Do tragicznego, śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj w nocy, niedaleko Wrocławia, na drodze krajowej nr 94. Zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.

Wieża na szczycie Dzikowca Wielkiego stanie w 2024 roku. Największa turystyczna inwestycja powiatu wałbrzyskiego na styku trzech gmin ruszyła po procesie projektowania i już wkrótce zapewni turystom ją odwiedzającym niezapomniane widoki, region zaś liczy na większy ruch turystyczny. Co zmieniło się w ciągu ostatniego roku, czyli od podpisania umowy z wykonawcą?

Rozpacz i łzy przed Fabryką Toyoty w Wałbrzychu. 15 kwietnia pracownicy nie zostali wpuszczeni do firmy Business Bar, która świadczy usługi cateringowe dla zakładu, nie zostali wpuszczeni do zakładu przez przełożonych. Są bez środków do życia. Pomoc i interwencję zapowiedział rzecznik prasowy wałbrzyskiej Toyoty, Grzegorz Górski. - Staramy się pomóc pracownikom tej firmy - zaznacza. Otrzymaliśmy zaskakującą odpowiedź w tej sprawie.

Nie żyje Stanisław Witek, mąż pochodzącej z Jawora byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Miał 72 lata. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.

