Maj 2024 w Jaworze: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024

Przegląd kwietnia 2024 w Jaworze: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rozpacz i łzy przed Fabryką Toyoty w Wałbrzychu. 15 kwietnia pracownicy nie zostali wpuszczeni do firmy Business Bar, która świadczy usługi cateringowe dla zakładu, nie zostali wpuszczeni do zakładu przez przełożonych. Są bez środków do życia. Pomoc i interwencję zapowiedział rzecznik prasowy wałbrzyskiej Toyoty, Grzegorz Górski. Tymczasem po tym, jak firma Business Bar stwierdziła, że nigdy nie przejęła załogi Compassu. Otrzymaliśmy oświadczenie tej ostatniej firmy, poniżej jego treść.

Do tragicznego, śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj w nocy, niedaleko Wrocławia, na drodze krajowej nr 94. Zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.