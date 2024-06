Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Jaworze. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd maja 2024 w Jaworze: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale!

W lokalu przy ul. Komadorskiej 53K, zajmowanym wcześniej przez bank, w ten weekend swoje podwoje otworzył Bałagan. Z zewnątrz wygląda jak typowa sala zabaw – basen z kulkami, tor przeszkód, kilka stolików dla rodziców, zabawki. Ale, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczcie wrocławską Bawialnię, takiego miejsca na Dolnym Śląsku wcześniej nie było.