Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Jawor, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jawora

Przegląd tygodnia: Jawor, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Truskawki to jedne z najpopularniejszych w Polsce owoców. Przyznam, że co roku czekam z niecierpliwością na rozpoczęcie sezonu. Oczywiście najlepsze są te prosto z krzaczka na polu czy w ogrodzie. Nie zawsze mam jednak do nich dostęp, więc kupuję je w sklepie. Niestety, według najnowszych testów każde z nich mogą zawierać wiele różnych szkodliwych dla zdrowia pestycydów. Które truskawki mają najwięcej chemii i jak się jej pozbyć?

W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.