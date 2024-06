Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Jaworze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jawora, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. [Zobaczcie zdjęcia]”?

Przegląd tygodnia: Jawor, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. [Zobaczcie zdjęcia] Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. 📢 W Legnicy został otwarty pierwszy na Dolnym Śląsku zamiejscowy punkt Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności W Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Zielonej 13 otwarto zamiejscowy punkt Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogli załatwić sprawy dotyczące świadczenia wspierającego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie tylko we Wrocławiu.

📢 Rękodzieło, ozdoby, odzież to wszystko na Targach Rzeczy Niepospolitych na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu Na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu odbędą się Targi Rzeczy Niepospolitych, organizowane po raz kolejny przez Artishop. Na tym wyjątkowym wydarzeniu będzie można nabyć ręcznie robioną biżuterię, dekoracje do domu, autorskie dodatki do odzieży, świeczki zapachowe, ręcznie wykonane zabawki i wiele więcej.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Jawor: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jaworze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Międzynarodowy Festiwal Kryminału - już w sobotę poznamy zwycięzców nagrody Wielkiego Kalibru Międzynarodowy Festiwal Kryminału rozpoczyna się już w tę środę i potrwa do niedzieli. Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie sobotnia gala wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru. Ale zanim to nastąpi, czekają nas liczne spotkania z autorami popularnych kryminałów oraz wykłady. Najmłodsi miłośnicy gatunku będą mogli wziąć udział w grze detektywistycznej.

📢 Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu już w sobotę! Impreza na Wzgórzu Partyzantów. Uwaga [wstęp wolny] Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów ponownie otwiera swoje bramy po gruntownej renowacji. Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. Zapraszamy do odwiedzenia Bastionu Sakwowego i cieszenia się jego urokami oraz atrakcjami przygotowanymi na dzień otwarcia i później. 📢 Potańcówka w strojach z XIX wieku na dziedzińcu Ossolineum we Wrocławiu! Przyjdź nauczysz się Kadryla! Wyjątkowa Potańcówka Wrocławska odbędzie się na stylowym dziedzińcu Ossolineum. Będzie to niezwykła okazja do tańca w rytmach z lat 1823-1923-2023 oraz podziwiania strojów inspirowanych początkiem XIX wieku. Wydarzenie to organizowane jest z okazji 200-lecia Muzeum Książąt Lubomirskich, którego zbiory znajdują się w Ossolineum.

📢 Janusz Rewiński nie żyje. Słynny aktor i satyryk odszedł 1 czerwca Słynny aktor Janusz Rewiński nie żyje. Artysta i satyryk znany z wielu ról komediowych, na czele z gangsterem „Siarą” w serii filmów „Kiler”, zmarł w wieku 74 lat. W swoim życiorysie ma też epizod z byciem posłem na Sejm w I kadencji III RP. 📢 Zmarł Jan Szurmiej wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Składamy wyrazy współczucia Zmarł Jan Szurmiej. O jego śmierci poinformował Teatr Żydowski w mediach społecznościowych. „Dzisiaj odszedł od nas Jan Szurmiej. Całe swoje życie był z nami, a my z Nim. Na razie nie jesteśmy w stanie nic więcej napisać. Gołda Tencer wraz z całym zespołem Teatru Żydowskiego” – napisano na Facebooku.

📢 To było nowe oblicze festiwalu w Opolu. Apetyty nie zostały jednak w pełni zaspokojone. Jak powinna wyglądać przyszła edycja KFPP? Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Nowe władze TVP spełniły obietnice, przywracając festiwalowi jego pierwotny, muzyczny charakter. Organizatorzy postawili na autentyczność i prawdziwą muzyczną ucztę, rezygnując z elementów show telewizyjnego, które dominowały w poprzednich edycjach.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 2.06.2024: Jawor, 26.05-1.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jawora Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jawora, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie ”? 📢 Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w ludzi. Nie żyją trzy kobiety - 28-latka, jej matka i babcia Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w grupę ludzi. Zginęły trzy kobiety - 28-latka, jej matka oraz babcia.

📢 Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Jaworze. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jawora najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku!”?

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.