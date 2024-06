Tygodniowy przegląd prasy 2.06.2024: Jawor, 26.05-1.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jawora

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jawora, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie ”?

Przegląd tygodnia: Jawor, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie Dzisiaj (31 maja) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Na krętej drodze wojewódzkiej nr 387 zginął 54-letni motocyklista. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. 📢 Zamiast na wakacje pojedzie na igrzyska! Dodatkowa kwalifikacja w żeglarstwie 8 kwalifikacja olimpijska dla Polski w żeglarstwie stała się faktem! Polska będzie miała swojego reprezentanta na igrzyskach olimpijskich w klasie ILCA 7. Stało się tak, gdyż z wystawienia swojego zawodnika zrezygnowała szwedzka federacja żeglarska, a Polska była pierwsza na liście rezerwowych. Zespół ds. przygotowań olimpijskich PZŻ rekomendował do startu w igrzyskach Michała Krasodomskiego, a dziś Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego tę rekomendację zatwierdził.

📢 Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza do obejrzenia realistycznej makiety kolejowej w skali HO. Zapraszamy dzieci! W Sali Sesyjnej dworca Wrocław Główny będzie można podziwiać sporych rozmiarów makietę kolejową w skali H0 (1:87), przygotowaną przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. To nie lada gratka dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć żywą kolej w miniaturze, poznać tajniki modelarstwa a jednocześnie zobaczyć realistycznie odwzorowany tabor kolejowy – również taki, którego na co dzień już nie zobaczymy na stalowych szlakach.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Jawor: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jaworze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oferta sieci handlowych na Dzień Dziecka 2024. Same hity w Biedronce, Lidlu i Pepco. Co kupimy i ile wydamy na Dzień Dziecka? Sieci handlowe prześcigają się w promocjach i specjalnych ofertach z okazji Dnia Dziecka 2024. W tym tygodniu kupimy między innymi zabawki z dużymi upustami. Co proponują Biedronka, Lidl i Pepco na 1 czerwca?

📢 OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku! Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale! 📢 Bałagan we Wrocławiu, czyli oryginalna bawialnia, jakiej na Dolnym Śląsku jeszcze nie było! Zobaczcie zdjęcia W lokalu przy ul. Komadorskiej 53K, zajmowanym wcześniej przez bank, w ten weekend swoje podwoje otworzył Bałagan. Z zewnątrz wygląda jak typowa sala zabaw – basen z kulkami, tor przeszkód, kilka stolików dla rodziców, zabawki. Ale, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczcie wrocławską Bawialnię, takiego miejsca na Dolnym Śląsku wcześniej nie było.

