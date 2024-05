Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Jaworze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Jawor, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co roku na całym świecie odnotowuje się 330 tys. przypadków zachorowania na raka pęcherza. Choć u mężczyzn występuje czterokrotnie częściej, to właśnie u kobiet jeden objaw jest często lekceważony. Kobiety wracają do lekarza po diagnozę nawet kilka razy, a to może kosztować je nawet życie. O jaki objaw chodzi?

Groźny wypadek na trasie Strzegom- Świdnica. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzy,ł w drzewo. Na pomoc rannym przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Do poważnego wypadku doszło w sobotę ok. godz. 22.00. Pomocy na miejscu udzielali także strażacy, którzy zabezpieczali drogę i doświetlali miejsce lądowania śmigłowca ratowniczego.