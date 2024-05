Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia w Jaworze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W ten nadchodzący weekend Wrocław będzie miejscem pełnym życia i atrakcji! Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do naszego pięknego miasta, które w tym czasie rozkwita bogatą ofertą kulturalną, muzyczną i kulinarną. Od koncertów po spektakle teatralne, od Festiwalu Kuchni Japońskiej na Placu Wolności po degustacje win dolnośląskich na Bulwarach Dunikowskiego – mamy dla Ciebie wiele do zaoferowania. Będzie można również wziąć udział w Festiwalu Kawy, gdzie czekać będą na Ciebie różnorodne smaki kaw z całego świata oraz warsztaty baristyczne.

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Jawor: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jaworze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.