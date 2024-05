Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Jawor, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jawora

Przegląd tygodnia: Jawor, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dzisiaj maturzyści mierzą się z egzaminem maturalnym z matematyki. Prace z arkuszem zaczęły się o godzinie 9.00. Już kilkadziesiąt minut po 9. w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia arkuszy. Podobna sytuacja miała miejsce w czasie egzaminu maturalnego z polskiego. Marcin Smolik, dyrektor CKE, skomentował tę sprawę. Czy kolejna matura zostanie unieważniona?

Ból tak potworny, że powoduje myśli o śmierci. Tak mogą działać bóle głowy, a zwłaszcza pewien ich typ. Wykazano, że w jego przypadku do prób samobójczych dochodzi aż czterokrotnie częściej niż u osób zdrowych – choć jednak to nie on prowadzi najczęściej do odebrania sobie życia.