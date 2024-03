Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Jawor, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jawora

Przegląd tygodnia: Jawor, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Niedobór witaminy D w organizmie dotyczy większości Polaków właśnie teraz, po zimie. Jej rola jest tak ważne, że braki wywołują rozmaite objawy, od dolegliwości ogólnych, po określone choroby. Skutki deficytu wit. D obejmują też objawy neurologiczne i psychiczne, a ciężki niedobór może siać spustoszenie w organizmie. Zobacz szczegóły.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.