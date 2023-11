Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Jaworze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Rusza budowa nowych mieszkań przy ul. Mickiewicza 45. To efekt współpracy Gminy Jawor z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze i kolejny, ważny krok w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście. Po 20 lat od wybudowania ostatniego budynku TBS powstanie nowe osiedle, a w nim cztery budynki z 72 lokalami mieszkalnymi.

Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.