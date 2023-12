Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Jaworze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Jawor, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Legnicy we współdziałaniu z legnickimi policjantami, przy wsparciu funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, zajmującej się przemytem ludzi do krajów Europy Zachodniej. Śledztwo prowadzone jest przez legnickich strażników granicznych pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.