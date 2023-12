Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Jaworze. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

Anna Żabska w Zamku Książ Wałbrzycha prezesuje od 6 lat. Z tej okazji rozmawiamy o tym, co się udało, a co nie w Zamku Książ i uchylamy rąbka tajemnicy o trzech ważnych wydarzeniach, które jeszcze w grudniu odbędą się w Zamku Książ. To otwarcie apartamentów Księżnej Daisy po remoncie i prezentacja dokumentów i zdjęć z niemieckiego archiwum nowej głowy rodu Hochbergów. A od dziś Magia Świąt w Zamku Książ, która rusza już dzisiaj, 1 grudnia. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmu!

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym w szkołach trwają przygotowania do klasowych Wigilii i kupowanie prezentów mikołajkowych. Ważnym elementem jest także ozdobienie klasy, m.in. stworzenie gazetki szkolnej na Boże Narodzenie. Podpowiadamy, w jaki sposób to zrobić.