Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Jaworze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

CD Projekt RED ogłosił nie lada niespodziankę dla fanów, ponieważ powstanie ekranizacja live action gry Cyberpunk 2077. Co więcej, produkcję stworzy słynne studio Anonymous Content, czyli twórcy hitów Mr. Robot i Detektywa. Sprawdź, co wiadomo o filmie i na jakim etapie jest produkcja.

Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu.