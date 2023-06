Prasówka 25.06.2023 z całego tygodnia w Jaworze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

22 czerwca 2023 w godzinach wieczornych doszło do uszkodzenia pociągu w Sędzisławiu. Na miejscu pracowały służby, utrudnienia na linii kolejowej z Wrocławia Głównego do Szklarskiej Poręby przez Wałbrzych i Jelenią Górę trwają w poranek 23 czerwca.

Aquaparki to najlepsze lekarstwo na upał. Parki wodne oferują wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, od zjeżdżalni przez pirackie statki po strefy relaksu i SPA. Dzięki temu nadają się świetnie jako atrakcja na weekend dla całej rodziny. Niestety, zabawa w aquaparku nie zawsze jest tania. Wybraliśmy 10 najlepszych polskich aquaparków, sprawdziliśmy cenniki i stworzyliśmy aktualny ranking cenowy najtańszych parków wodnych. Sprawdźcie, gdzie godzina zabawy kosztuje grosze.

W środę 21 czerwca na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się wielka gala Giganci Kultury 2023. W trakcie wydarzenia uhonorowano instytucje, marki oraz osobistości, które nie tylko wspierają rodzimą kulturę, ale również są aktywnie zaangażowani w działania promujące sztukę oraz pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach. Inicjatorem projektu jest POLSKA PRESS GRUPA.

Lato może być definiowane na kilka sposobów. Mamy na przykład lato meteorologiczne (od 1 czerwca), czy kalendarzowe (od 22 czerwca), ale astronomiczne lato rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do równonocy jesiennej. W środę, 21 czerwca po południu Słońce znajdzie się w punkcie Raka i tym samym zacznie się astronomiczne lato. Letnie noce to okazja do spojrzenia w niebo i obserwowania planet oraz innych obiektów na niebie.