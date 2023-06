Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Jaworze. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Niechlubne liczby trwożą - a czasem nawet zmuszają do dłuższej refleksji – ale nie oddają pełni bólu i niemocy, z jakimi każdego dnia mierzą się setki tysięcy rodaków. Niewielu z nas nadwyręża wzrok, by dostrzec „brudne”, „ wadliwe” i „niewygodne” portrety bliźnich, bowiem wolimy krajobrazy miłe dla oka. Na szczęście, gdzieś w pobliżu znajdują się ludzie tacy jak – ONA, którym nie straszne konfrontacje z ludzkimi ułomnościami i kłodami rzucanymi pod nogi przez bezkompromisowy system biurokratyczny. W dniu 6 czerwca 2023 roku nakładem Wydawnictwa Ridero ukazał się reportaż pt. „Wspomnienia socjalnej – inspirowane prawdziwymi wydarzeniami”, w którym tajemnicza Arleta zdradza sekrety pomocy społecznej w Polsce i ujawnia tajniki zawodu pracownika socjalnego.

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Biała kuchnia z drewnem już od kilku sezonów jest na topie i nie wychodzi z mody. Ten ponadczasowy duet świetnie się sprawdza zarówno w kuchniach nowoczesnych, jak i urządzonych w klasycznym stylu. Białe fronty kuchenne i drewniany dekor na ścianie, blacie czy w formie akcesoriów, to sprawdzony sposób na elegancką i spójną aranżację, które długo nie wyjdzie z mody. Sprawdź, jak pięknie można łączyć drewno z białymi frontami. Koniecznie zobacz te wyjątkowe projekty kuchni!

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

