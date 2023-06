Przegląd prasy z tygodnia 11.06.2023. Co działo się w Jaworze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jawora, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Złość, rozkojarzenie, odkładanie spraw na później i... kłopoty w związku? To mogą być objawy choroby nierozpoznanej w dzieciństwie. Jakiej?”?

Przegląd tygodnia: Jawor, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Złość, rozkojarzenie, odkładanie spraw na później i... kłopoty w związku? To mogą być objawy choroby nierozpoznanej w dzieciństwie. Jakiej? Problemy w pracy i w związku, ciągłe odkładanie spraw na później, rozkojarzenie, łatwe wpadanie w złość – znasz to? To mogą być objawy ADHD u dorosłych. Niezdiagnozowane i nieleczone w dzieciństwie zaburzenie nie znika, a jego symptomy mogą nie być tak wyraźne jak u dzieci. Jednak mimo to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi generuje nadal wiele trudności, które zakłócają codzienne funkcjonowanie. Sprawdź, jak rozpoznać ADHD u dorosłych i jak je leczyć. 📢 Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Audi uderzyło w betonowy przepust, nie żyje kierowca W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

📢 Tych mężczyzn poszukuje dolnośląska policja w związku z pobiciami i udziałami w bójkach. Są z okolic Wrocławia, Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha Przedstawiamy mężczyzn, których poszukuje dolnośląska policja w związku z udziałem w bójkach lub pobiciem. Dane pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl i są aktualne na dzień 07.06.2023 roku. Jeśli rozpoznajesz kogoś z nich powinieneś natychmiast poinformować policję. Ci mężczyźni są groźni.

Tygodniowa prasówka 11.06.2023: 4.06-10.06.2023 Jawor: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jaworze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Po 30 latach wracają pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. To jeden z najpiękniejszych szlaków kolejowych w Polsce To historyczna chwila. Po blisko 30 latach na linię kolejową ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju powrócą pociągi pasażerskie. To jedna z najpiękniejszych tras kolejowych w Polsce. Jest na niej 8 wiaduktów, mnóstwo zakrętów, piękne lasy i górski pejzaż. Kiedy ruszą pierwsze pociągi? Przeczytajcie poniżej.

📢 Jaki kosz zabrała na piknik Kasia Cichopek? Stylowy z wikliny czy nowoczesny? Lada chwila czerwcówka – sprawdź, jaki kosz piknikowy wybrać Czerwcówka 2023 już lada chwila. Większość z nas już planuje różne aktywności w długi weekend i grilla z przyjaciółmi. Jeśli pogoda dopisze, warto spędzić choć jeden dzień na łonie natury. Zobacz, jaki kosz piknikowy zabiera w plener Kasia Cichopek? Podpowiadamy, który model warto mieć pod ręką, żeby czerwcowy relaks był niezapomniany. Sprawdź, jak wybrać kosz piknikowy na czerwcówkę. 📢 Zapomnij o delikatnych paznokciach! Hailey Bieber lansuje nowy manicure, który podkreśli opaleniznę. Poznaj glazed tiffany - blue nails Hailey Bieber to jedna z tych gwiazd, która jest inspiracją dla kobiet na całym świecie. W czymkolwiek nie pojawi się słynna modelka, od razu staje się hitem. Modna była już fryzura z warkoczykami, cały styl na clean girl, delikatny i rozświetlający makijaż i oczywiście paznokcie – glazed donut. Teraz influencerka zaprezentowała manicure, który z pewnością zagości na paznokciach wielu z was. To świetna propozycja na lato, więc musisz ją zobaczyć!

📢 Letni rozkład jazdy pociągów PKP Intercity. Nowe połączenia na wakacje – gdzie i skąd pojedziemy na wypoczynek? W czerwcu PKP Intercity wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy, przestawiając się na sezon letni. Zgodnie z potrzebami turystów, w nowym rozkładzie pojawią się dodatkowe połączenia nad morze i w góry, a także między kluczowymi miastami. Gdzie dokładnie pojedziemy pociągami w wakacje 2023? Kiedy nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać? Przekonajcie się. 📢 Tragiczny wypadek pod Wrocławiem. Zapalił się motor, motocyklista zginął na miejscu, kobieta trafiła do szpitala [FILM] Dwie osoby jechały motocyklem, który zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została przewieziona karetką pogotowia do szpitala, druga zginęła na miejscu. W Krzyżanowicach jest prowadzone dochodzenie pod nadzorem prokuratora.

