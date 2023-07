Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

22 czerwca 2023 w godzinach wieczornych doszło do uszkodzenia pociągu w Sędzisławiu. Na miejscu pracowały służby, utrudnienia na linii kolejowej z Wrocławia Głównego do Szklarskiej Poręby przez Wałbrzych i Jelenią Górę trwają w poranek 23 czerwca.

Tajemnicza choroba, przez którą zmarło wiele kotów w Polsce, to w wielu przypadkach ptasia grypa. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wynikach badań – 9 na 11 próbek dało wynik dodatni w kierunku ptasiej grypy H5N1. Źródło zakażeń wciąż pozostaje nieznane. Do właścicieli wystosowano zalecenia, które mają pomóc uniknąć zakażenia zwierząt. Sprawdź na mapie ogniska zachorowań.

Hailey Bieber to jedna z tych gwiazd, która jest inspiracją dla kobiet na całym świecie. W czymkolwiek nie pojawi się słynna modelka, od razu staje się hitem. Modna była już fryzura z warkoczykami, cały styl na clean girl, delikatny i rozświetlający makijaż i oczywiście paznokcie – glazed donut. Teraz influencerka zaprezentowała manicure, który z pewnością zagości na paznokciach wielu z was. To świetna propozycja na lato, więc musisz ją zobaczyć!

Nie każdy ma duszę organizatora. Niektórzy marzą o tym, by spędzić dni wolne bez dodatkowych obowiązków – w końcu codzienne zajęcia wysysają z nas wystarczająco dużo energii. To właśnie z myślą o tych, którzy chcą beztrosko spędzić urlop, przygotowaliśmy listę propozycji najtańszych wyjazdów: co oferują biura podróży na wakacje all inclusive w lipcu 2023?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jawora najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?