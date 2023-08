Prasówka tygodniowa z 27.08.2023 w Jaworze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Jawor, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do śmiertelnego wypadku z udziałem osobowego busa i ciężarówki doszło na drodze nr 403, niemal dokładnie na styku woj. dolnośląskiego i opolskiego. Wypadek miał miejsce ok. godz. 21.30 w piątek, 25 sierpnia.

Chcesz dostać się na wizytę do ortopedy możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do lekarza w Jaworze są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do ortopedy w Jaworze najszybciej. Dane przedstawione w artykule pochodzą z NFZ.