Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Jaworze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

W Muzeum Odry można za darmo podziwiać fascynującą wystawę obrazów twórców związanych z Klubem Anima we Wrocławiu, skupioną wokół tematyki rzeki Odry oraz same muzeum. Podczas warsztatów plastycznych dla dorosłych prowadzonych przez wrocławską artystkę Krystynę Szczepaniak, powstały różnorodne prace artystyczne, które teraz tworzą ekspozycję dostępną dzięki gościnności Fundacji Otwartego Muzeum Odry na pływającej galerii na barce Irena.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jaworze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To sprawa absolutnie bezprecedensowa. Mieszkaniec Świebodzic był sądzony za strącenie gniazda z pisklętami jaskółek tak, jak byłby sądzony za każde inne poważne przestępstwo. Był proces, opinie biegłych, zeznania świadków. Pisklęta miały nawet ustawowego przedstawiciela, który reprezentował je w sądzie i "dał im głos", którego z wiadomych przyczyn same nie mają. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie, pierwszy w kraju. 43-latek okazał się winny i został skazany!

W sobotni poranek, 22 czerwca wałbrzyska policja została wezwana na skwer u zbiegu ul. Andersa i Wysockiego, gdzie ktoś porzucił trumnę. Wykluczono podejrzenie zbeszczeszczania zwłok jako, że trumna była nowa. Podejrzewano kradzież. Co wykazały poszukiwania policji? Będziecie zaskoczeni.

Od 28 czerwca do 7 lipca potrwa Świat pod Kyczerą, czyli największa międzynarodowa impreza folklorystyczna na Dolnym Śląsku. Imprezy towarzyszące festiwalowi odbędą się w dolnośląskich miastach m.in. Oleśnicy, Legnicy, Polkowicach i Polanicy-Zdroju. Poniżej program festiwalu.

Już za kilka dni poznamy najpiękniejszą Polkę. Wielką galę, która odbędzie się w Warszawie, poprzedziło zgrupowanie z udziałem wszystkich 24 kandydatek. Finalistki Miss Polonia już drugi rok z rzędu gościły w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem, gdzie w spokoju mogły przygotowywać się do piątkowego finału konkursu.

dACH! Dominikańska to wyjątkowe miejsce spotkań w samym sercu Wrocławia, zlokalizowane na dachu Galerii Dominikańskiej przy Placu Dominikańskim 3. Oferuje nowoczesną przestrzeń imprezową z barem i punktem gastronomicznym oraz zapierający dech w piersiach widok na centrum miasta, w tym na Ostrów Tumski.

27 zespołów studenckich z 12 krajów przyjedzie we wrześniu do Krakowa by wziąć udział w finale najbardziej prestiżowych zawodów robotów marsjańskich na świecie, European Rover Challenge. Zbudowane przez uczestników łaziki zmierzą się w 5 konkurencjach na 900 m2 symulowanej marsjańskiej powierzchni, stworzonej na wzór Valles Marineris – jednego z największych kanionów w Układzie Słonecznym.

Z głębokim smutkiem żegnamy Andrzeja Mularczyka, wybitnego scenarzystę i pisarza, twórcę kultowej trylogii "Sami swoi", który zmarł 21 czerwca 2024 roku. Jego niezapomniane scenariusze o Kargulach i Pawlakach na zawsze wpisały się w historię polskiej kinematografii i kultury, bawiąc i wzruszając kolejne pokolenia Polaków. Poznaj niezwykłe życie i dorobek artystyczny człowieka, który swoimi dziełami potrafił łączyć humor z głęboką refleksją nad ludzkimi losami.