Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Jaworze. Czy jesteś na bieżąco?

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu jaworskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

W Muzeum Odry można za darmo podziwiać fascynującą wystawę obrazów twórców związanych z Klubem Anima we Wrocławiu, skupioną wokół tematyki rzeki Odry oraz same muzeum. Podczas warsztatów plastycznych dla dorosłych prowadzonych przez wrocławską artystkę Krystynę Szczepaniak, powstały różnorodne prace artystyczne, które teraz tworzą ekspozycję dostępną dzięki gościnności Fundacji Otwartego Muzeum Odry na pływającej galerii na barce Irena.

Doskonałość budzi się do życia w moto G31. Twoje u...

Już za kilka dni poznamy najpiękniejszą Polkę. Wielką galę, która odbędzie się w Warszawie, poprzedziło zgrupowanie z udziałem wszystkich 24 kandydatek. Finalistki Miss Polonia już drugi rok z rzędu gościły w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem, gdzie w spokoju mogły przygotowywać się do piątkowego finału konkursu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Jawora. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

dACH! Dominikańska to wyjątkowe miejsce spotkań w samym sercu Wrocławia, zlokalizowane na dachu Galerii Dominikańskiej przy Placu Dominikańskim 3. Oferuje nowoczesną przestrzeń imprezową z barem i punktem gastronomicznym oraz zapierający dech w piersiach widok na centrum miasta, w tym na Ostrów Tumski.

](https://stronakobiet.pl/co-warto-kupic-na-wyprzedazy-7-perelek-ze-znanych-sieciowek-w-tym-sukienka-na-duze-wyjscia-za-niecale-4-dyszki/ar/c6p2-26466339) Sukienka na wieczorne wyjście za niecałe 40 złotych, wygodne sandały, które sprawdzą się na długie spacery podczas urlopu, czy też asymetryczna bluzka kusząco odsłaniająca dekolt – to tylko kilka propozycji znanych sieciówek na ten sezon. Właśnie rozpoczynają się letnie wyprzedaże. Zobacz, co przy tej okazji warto upolować!

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jawora, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pestycydy w truskawkach. Te z bazaru wcale nie są zdrowsze od truskawek z Lidla czy Biedronki? Zobacz wyniki testu”?

W najbliższy weekend, 21 i 22 czerwca, Milicz w sercu Doliny Baryczy stanie się miejscem magicznych obchodów Nocy Kupały – jednego z najbardziej tajemniczych i mistycznych świąt w naszej kulturze. Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, pełnym rytuałów, symboliki i magii, gdzie ogień, woda, miłość i natura odgrywają główne role.

W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski? Mają swoje fanki, ale uwagę pań zwracają inne nazwiska! Zbliża się 17. edycja Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na stadionach i przed telewizorami zasiądą fani tego sportu, by kibicować swoim drużynom. Ale nie tylko aspekt sportowy ma znaczenie. Zobacz, na kim warto zawiesić oko. Wybraliśmy najprzystojniejszych piłkarzy Euro 2024.

Z radością ogłaszamy rozpoczęcie kolejnego sezonu Potańcówek Wrocławskich na pl. Wolności! Te bezpłatne zabawy taneczne w samym sercu miasta stanowią doskonałą okazję do wspólnego spędzania letnich wieczorów. Sprawdź harmonogram potańcówek i dołącz do fantastycznej imprezy z pozytywnie zakręconymi ludźmi.

Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00. Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu.

Wraz z nadejściem ciepłych dni, magazyn przy Brynickiej 5 zamieni się w dżunglową oazę dzięki nowym, fantastycznym lampkom zamontowanym na podwórku. To doskonała okazja, aby poczynić (nie)małe roślinne zakupy i spędzić miło czas wśród innych miłośników roślin.

W Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Zielonej 13 otwarto zamiejscowy punkt Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogli załatwić sprawy dotyczące świadczenia wspierającego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie tylko we Wrocławiu.

Na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu odbędą się Targi Rzeczy Niepospolitych, organizowane po raz kolejny przez Artishop. Na tym wyjątkowym wydarzeniu będzie można nabyć ręcznie robioną biżuterię, dekoracje do domu, autorskie dodatki do odzieży, świeczki zapachowe, ręcznie wykonane zabawki i wiele więcej.